«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионовКоммерсантъ вчера в 16:57

Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Прошедшая в Амстердаме встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Давид Нерес (46) — Криштиану Роналду (45).

«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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