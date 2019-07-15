Футбол
«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43
По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 08:45
Общество
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ
Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Общество
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество
Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России
Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Конюхов совершит погружение к месту гибели линкора «Новороссийск»
Путешественник Федор Конюхов во вторник совершит тренировочное погружение к месту гибели линкора "Новороссийск", чтобы отработать водолазные навыки перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море, сообщил РИА Новости директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Шойгу назвал рекордным форум «Армия-2019»
Прошедший в июне текущего года международный военно-технический форум «Армия-2019» стал рекордным.
Обновлено в 05:28
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Кино
Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06