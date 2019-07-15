Футбол

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43

По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ruвчера в 18:59

Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро

Советский спортвчера в 17:50

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали сумму трансфера де Лигта

ProstoProSportвчера в 18:18

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ruвчера в 18:00

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионатвчера в 17:21

«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sport24.ruвчера в 08:43
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Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено в 08:45
Общество

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ

Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Общество

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

Обновлено в 07:59
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество

Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России

Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Наука

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Конюхов совершит погружение к месту гибели линкора «Новороссийск»

Путешественник Федор Конюхов во вторник совершит тренировочное погружение к месту гибели линкора "Новороссийск", чтобы отработать водолазные навыки перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море, сообщил РИА Новости директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие

Шойгу назвал рекордным форум «Армия-2019»

Прошедший в июне текущего года международный военно-технический форум «Армия-2019» стал рекордным.
Обновлено в 05:28
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Кино

Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Дело водителя, сбившего пешеходов на Фурманова, направили в суд

Обновлено в 06:34
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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