Футбол
«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43
По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Армия и оружие
Восьмой самолет с компонентами для С-400 прибыл в Турцию
Обновлено вчера в 04:49
Футбол
«Енисей» подписал контракт с Хубуловым
Обновлено в 04:47
Футбол
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика
Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году
10 из 16 губернаторов, у которых в 2020 г. заканчиваются полномочия, находятся в зоне риска, и им грозит ротация.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Беглов заявил о развитии портов в Петербурге
Городу требуется развивать не только автомобильные и железные дороги, но и порты, которых в Северной столице насчитывается семь штук.
Обновлено в 05:07
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross
Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с «автоматом»
На днях производитель официально подтвердил, что УАЗ «Патриот» с АКПП получит модернизированный мотор ЗМЗ Про объёмом 2,7 литра с новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Intel Pohoiki Beach – система из 64 нейроморфных процессоров Loihi
Система включает в себя 8 миллионов нейронов и 64 нейроморфных процессоров Loihi.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании
В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве после сообщений о "минировании" были эвакуированы 300 человек, проверка угрозы взрыва не выявила, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Обновлено в 05:55
Наука
Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги
Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35