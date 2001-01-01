Футбол

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43

По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ruвчера в 18:59

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

Sportbox.RU14 июля в 08:35

Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро

Советский спортвчера в 17:50

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ruвчера в 18:00

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионатвчера в 17:21

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

Матч ТВ14 июля в 08:35
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Армия и оружие

Восьмой самолет с компонентами для С-400 прибыл в Турцию

Обновлено вчера в 04:49
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Футбол

«Енисей» подписал контракт с Хубуловым

Обновлено в 04:47
Футбол

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия

У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»

Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика

Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году

10 из 16 губернаторов, у которых в 2020 г. заканчиваются полномочия, находятся в зоне риска, и им грозит ротация.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Беглов заявил о развитии портов в Петербурге

Городу требуется развивать не только автомобильные и железные дороги, но и порты, которых в Северной столице насчитывается семь штук.
Обновлено в 05:07
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross

Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с «автоматом»

На днях производитель официально подтвердил, что УАЗ «Патриот» с АКПП получит модернизированный мотор ЗМЗ Про объёмом 2,7 литра с новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Intel Pohoiki Beach – система из 64 нейроморфных процессоров Loihi

Система включает в себя 8 миллионов нейронов и 64 нейроморфных процессоров Loihi.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании

В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве после сообщений о "минировании" были эвакуированы 300 человек, проверка угрозы взрыва не выявила, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Обновлено в 05:55
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги

Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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