Футбол

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru 17:43

По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ru18:59

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионат17:21

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ru18:00

СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали сумму трансфера де Лигта

ProstoProSport18:18

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспресс17:52

Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро

Советский спорт17:50

«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sport24.ru08:43
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Наука

Специалисты поведали о пользе употребления насекомых в пищу

Ученые отметили, что польза от употребления в пищу насекомых и паукообразных многими недооценивается.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»

Обновлено в 20:23
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Обновлено в 21:59
Происшествия

На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 05:55
Экономика

ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Политика

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции

Обновлено в 18:19
Технологии

Facebook пообещал не запускать криптовалюту Libra без согласия регуляторов

Создаваемая Facebook криптовалюта Libra будет запущена только когда компания получит все необходимые разрешения регуляторов.
Обновлено в 14:32
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено в 13:14
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 14:05
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Вторая партия косаток «китовой тюрьмы» прибыла к месту освобождения

Обновлено в 21:45
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество

Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено в 14:25
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Экономика

Эксперты рассказали, каких сотрудников искали компании в России в I полугодии

Число вакансий в банковской сфере в России по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 10%, активнее всего работодатели искали персонал в сфере транспорта и логистики, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 22:21
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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