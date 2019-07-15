Футбол

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43

По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ruвчера в 18:59

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ruвчера в 18:00

СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали сумму трансфера де Лигта

ProstoProSportвчера в 18:18

Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро

Советский спортвчера в 17:50

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионатвчера в 17:21

«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sport24.ruвчера в 08:43
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Армия и оружие

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Обновлено вчера в 21:25
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье

Минимум калорий и красивая подача. Тренды на кондитерском рынке

В планах нашей кондитерской "Забыли сахар" открыть еще как минимум два заведения и найти способ сделать десерт еще более полезным, используя инновационные технологии.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено вчера в 22:14
Космос

Первый совместный космический полёт СССР и США прошёл успешно

Первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран прошёл 15 июля 1975 года, 44 года назад.
Обновлено 14 июля в 18:03
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено вчера в 14:25
Наука

Химики МГУ нашли аналог дорогостоящим автомобильным катализаторам

Ранее для изготовления катализаторов приходилось использовать родий, платину и палладий Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали сложный катализатор на основе оксида церия - исследованные оксиды могут заменить дорогостоящие катализаторы, содержащие родий, платину и палладий, сообщается в журнале Applied Surface Science.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание "победить Россию".
Обновлено вчера в 10:03
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено 14 июля в 18:18
Футбол

Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»

По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»

Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери

О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Турция готова выйти из НАТО, сообщил Жириновский

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в своём Telegram-канале в понедельник рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их личных встреч заявлял о готовности выйти из НАТО.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Утвержден календарь выходных дней в 2020 году

Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

Обновлено 14 июля в 13:00
Наука

Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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