Футбол
«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru вчера в 17:43
По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Минимум калорий и красивая подача. Тренды на кондитерском рынке
В планах нашей кондитерской "Забыли сахар" открыть еще как минимум два заведения и найти способ сделать десерт еще более полезным, используя инновационные технологии.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено вчера в 22:14
Космос
Первый совместный космический полёт СССР и США прошёл успешно
Первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран прошёл 15 июля 1975 года, 44 года назад.
Обновлено 14 июля в 18:03
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Химики МГУ нашли аналог дорогостоящим автомобильным катализаторам
Ранее для изготовления катализаторов приходилось использовать родий, платину и палладий Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали сложный катализатор на основе оксида церия - исследованные оксиды могут заменить дорогостоящие катализаторы, содержащие родий, платину и палладий, сообщается в журнале Applied Surface Science.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание "победить Россию".
Обновлено вчера в 10:03
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено 14 июля в 18:18
Футбол
Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»
По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери
О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Турция готова выйти из НАТО, сообщил Жириновский
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в своём Telegram-канале в понедельник рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время их личных встреч заявлял о готовности выйти из НАТО.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено 14 июля в 13:00
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16