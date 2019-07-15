Футбол

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де ЛигтаSoccer.ru 17:43

По информации Sky, защитник "Аякса" Матийс де Лигт неизбежно станет игроком "Ювентуса".
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ru18:59

Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро

Советский спорт17:50

СМИ: «Ювентус» и «Аякс» согласовали сумму трансфера де Лигта

ProstoProSport18:18

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ru18:00

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспресс17:52

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионат17:21

«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sport24.ru08:43
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Происшествия

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Появилось видео полета российских Ту-160 над Балтийским морем

В мае сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании пытаются перехватить российские самолеты над Балтийским морем.
Обновлено в 13:56
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
Космос

Ученые изучают обитаемость Титана и его океана

Полученные сложные углеводороды могут быть строительными блоками жизни, а в океане Титан питает потенциальную среду обитания для этой жизни.
Обновлено в 10:24
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»

Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Наука

Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)

Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Японском море

Тактические учения в акватории Японского моря ознаменовались ударами по условным противникам.
Обновлено в 06:01
Общество

Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро

Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Обновлено в 15:13
Происшествия

Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Футбол

Шарлия извинился за поражение ЦСКА от «Крыльев Советов»

Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и все.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель

Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено в 17:13
Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Похитили мать бывшего главного тренера сборной Нигерии

Преступники похитили мать экс-наставника сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасиа, сообщает The Guardian Nigeria.
Обновлено в 16:38
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Общество

Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Политика

Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Гаджеты

Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

Обновлено в 13:34
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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