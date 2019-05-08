«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги ЧемпионовНева Спорт 00:00

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом». Игра будет проходить на стадионе «Амстердам-Арена» сегодня, 8 мая, стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая игра состоялась 8 дней назад в Великобритании.

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