Футбол
«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги ЧемпионовНева Спорт 00:00
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом». Игра будет проходить на стадионе «Амстердам-Арена» сегодня, 8 мая, стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая игра состоялась 8 дней назад в Великобритании.
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Разбитый «Тоттенхэм» – единственная помеха «Аякса» на пути в финал Лиги чемпионов
Спорт день за днем04:27
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