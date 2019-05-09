Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионовТАСС 17:01

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0.
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