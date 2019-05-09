Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионовТАСС 17:01
Маттейс Де Лигт
|5′
|16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
|35′
|46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
|50′
|55′
Лукас Моура
|59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
|60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
|67′
|76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
|77′
|81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
|82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
|90′
Андре Онана
|90′+5′
|90′+6′
Лукас Моура
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|9
|18
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
3
Велтман
16
Магальян
21
Де Йонг
22
Зиеш
8
Синкгравен
10
Тадич
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
18
Льоренте
7
Сон Хын Мин
27
Моура
3 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч завершился победой команды из Амстердама со счетом 1:0.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
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