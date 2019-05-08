Футбол

«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на полуфинал Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт вчера в 14:22

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3, 8 мая 2019, колонка Дмитрия Егорова

Чемпионатвчера в 19:50

Боб Марли спас 300 фанатов «Аякса» в 2008 году. А его песня Three little birds стала гимном клуба

Матч ТВвчера в 16:30

«Аякс» — «Тоттенхэм». Стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:59

«Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд

Советский спортвчера в 13:56

Лучше всех триллеров и блокбастеров! Эта ЛЧ уже самая крутая, каким же будет финал?!

Спорт-Экспрессвчера в 18:10

«Аякс» - «Тоттенхэм» - 2:3 (закончен)

Евро-футбол.рувчера в 14:20

Онлайн трансляция матча «Аякс» - «Тоттенхэм»

Все про Спорт рувчера в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Обновлено вчера в 07:21
Политика

Народ не простит власти запрет Знамени Победы 9 мая

В этом году пермяки создали гражданскую инициативу "9 мая со Знаменем Победы !", чтобы осуществлять общественный контроль за соблюдением исполнения закона о Знамени Победы во время проведения акции "Бессмертный полк" в Перми.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
ЖКХ

Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Авто

Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V

Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено вчера в 21:52
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено вчера в 19:22
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено 06 мая в 09:54
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Американские и британские медики впервые в истории медицины применили генетически модифицированные бактериофаги против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить Авакова

Украинский предприниматель Игорь Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 00:49
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Политика

Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено вчера в 03:12
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Кино

Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»

Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Комитет сената решил допросить сына Трампа

В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
Обновлено вчера в 17:33
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено 07 мая в 09:55
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Гаджеты

Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину

Обновлено вчера в 16:49
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное