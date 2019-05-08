«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на полуфинал Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт вчера в 14:22

Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

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