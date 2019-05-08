Футбол

«Аякс» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого таймаLiveSport.ru 15:49

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Амстердамский «Аякс» на своем поле обыгрывает лондонский «Тоттенхэм» (2:0) после первого тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте.
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Футбол, Лига Чемпионов, полуфинал, ответный матч, Аякс – Тоттенхэм, прямая текстовая онлайн трансляция

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