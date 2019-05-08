«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на ответный матч полуфинала ЛЧМатч ТВ вчера в 13:57

Стали известны стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Тоттенхэма» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.

«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на ответный матч полуфинала ЛЧ

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