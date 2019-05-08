Футбол

«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на ответный матч полуфинала ЛЧМатч ТВ вчера в 13:57

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Стали известны стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Тоттенхэма» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.
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«Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3. 8 мая 2019 года. Лига чемпионов. Разбор

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