«Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на ответный матч полуфинала ЛЧМатч ТВ вчера в 13:57

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Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.

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Шоу-бизнес Вечная слава героям: звезды вспомнили родных, прошедших Великую Отечественную войну Сегодня звезды российского шоу-бизнеса вместе с обычными людьми вспоминают всех тех, благодаря кому мы живем в мирное время, и восхищаются невероятной стойкостью, мужеством и отвагой бойцов, которые подарили нам победу в Великой Отечественной войне.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка» Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.

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Происшествия В Волынской области произошло нападение на журналистов Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

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