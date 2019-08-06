Футбол

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОКSportbox.RU 14:59

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
ПАОК сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. У хозяев точными ударами отметились Чуба Акпом и Лео Матос. В составе амстердамской команды голы на счету Хакима Зиеша и Класа-Ян Хунтелара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ru14:55

«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Чемпионат14:59

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, «Динамо» Киев уступило «Брюгге»

Sports.ru04:28

«Аякс» и ПАОК сыграли в результативную ничью

ProstoProSport14:55

Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проиграл

Советский спорт15:15

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОК

Матч ТВ14:59

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью, Промес остался в запасе

Спорт-Экспресс14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Игры

Для Anthem вышло огромное обновление с обещанным «Катаклизмом» и «Гильдиями»

Сами миссии не отличаются оригинальностью: убей, зачисти, удержи и захвати. Каждый «Катаклизм» проходит временно, в течение восьми недель.
Обновлено в 12:27
Политика

Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко

На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Общество

«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей

По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Внука генерала ФСБ отпустили под домашний арест по делу о разбое

В Москве суд отпустил под домашний арест одного из сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном хищении 136 миллионов рублей.
Обновлено в 08:19
Футбол

Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»

Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Происшествия

На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Обновлено в 17:02
Общество

Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Экономика

В России сократилось число убийств и покушений на убийство

По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).
Обновлено в 07:34
Политика

В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Экономика

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос совершил еще одну продажу акций компании, в результате чего общий объем проданных им бумаг Amazon за пять дней достиг почти $3 млрд.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Игры

Для This War of Mine выпустили дополнение Fading Embers

Обновлено в 13:26
Путешествия

Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней

Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Политика

Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра

Обновлено в 14:26
Армия и оружие

ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на Донбассе

Обновлено в 17:06
Политика

Владимир Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Обновлено в 05:10
Авто

Porsche ведет борьбу с производителями контрафактных деталей

Обновлено в 12:13
Наука

Когда растения почувствовали гравитацию

Обновлено в 01:07
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Космос

Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе

6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено в 16:17
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь

Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).
Обновлено в 14:25
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено в 14:37
Транспорт

«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона

Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
Обновлено в 04:19
Гаджеты

Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей

По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.
Обновлено в 16:15
Политика

Коломойский назвал имена главных кандидатов на пост премьера Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал имена тех, кто, по его мнению, является главными кандидатами на пост главы правительства страны.
Обновлено в 09:16
Авто

Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo

Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное