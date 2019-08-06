Футбол
«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОКSportbox.RU 14:59
|10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
|28′
Чуба Акпом
|32′
|33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
|37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
|39′
|57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
|64′
Диего Бисесвар
Дуглас
|72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
|79′
|82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
|82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
ПАОК
Расстановка 4‑4‑2
31
Пашалакис
3
Матос
15
Креспо
5
Варела
23
Джаннулис
99
Стох
24
Эсити
7
Эль-Каддури
33
Дуглас
18
Лимниос
47
Акпом
24
Онана
3
Велтман
2
Схурс
21
Мартинес
31
Тальяфико
18
Марин
6
ван де Бек
17
Блинд
7
Нерес
9
Хунтелар
10
Тадич
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
ПАОК сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. У хозяев точными ударами отметились Чуба Акпом и Лео Матос. В составе амстердамской команды голы на счету Хакима Зиеша и Класа-Ян Хунтелара.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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