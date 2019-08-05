Футбол

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОКSportbox.RU 14:59

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
ПАОК сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. У хозяев точными ударами отметились Чуба Акпом и Лео Матос. В составе амстердамской команды голы на счету Хакима Зиеша и Класа-Ян Хунтелара.
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