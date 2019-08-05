ПАОК сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. У хозяев точными ударами отметились Чуба Акпом и Лео Матос. В составе амстердамской команды голы на счету Хакима Зиеша и Класа-Ян Хунтелара.

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОК

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