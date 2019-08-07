Футбол

«Аякс» едва не проиграл ПАОКу в Лиге чемпионовРоссийская газета вчера в 17:24

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
Во вторник прошли пять матчей третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полуфиналист прошлого турнира "Аякс", распродавший своих лидеров, в Греции встречался с хорошо знакомым российским болельщикам ПАОКом.
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