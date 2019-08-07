Футбол

«Аякс» и ПАОК сыграли в результативную ничьюProstoProSport вчера в 14:55

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
«Аякс» не смог обыграть ПАОК в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе клуба из Салоников отличились Чуба Акпом и Лео Матос.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 14:55

«Аякс» без Промеса, гол Ванакена, ничья Реброва

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОК

Матч ТВвчера в 14:59

«Аякс» ушел от поражения в матче ЛЧ с ПАОК

Sportbox.RUвчера в 14:59

Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проиграл

Советский спортвчера в 15:15

«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:59

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, «Динамо» Киев уступило «Брюгге»

Sports.ruвчера в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:52
Происшествия

Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

Обновлено в 06:52
Баскетбол

Уилл Томас стал игроком «Зенита»

Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 06:23
Единоборства

Нурмагомедов чувствует психологическое давление перед боем с Порье

Обновлено в 01:29
Происшествия

МВД выясняет причины пожаров в лесах Красноярского края

Обновлено в 05:55
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши

29-летняя Регина Тодоренко стала мамой 5 декабря 2018-го. Телеведущая не спешила выкладывать фотографии со своим наследником.
Обновлено вчера в 12:19
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Экономика

Долгострои Ленобласти завершат с помощью Федерации

Обновлено в 05:19
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В петербургском «Пулково» задержали эксгибициониста

В аэропорту «Пулково» за совершение развратных действий задержали пассажира рейса Симферополь — Петербург.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Космос

При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие

11 апреля этого года из-за сбоя двигателя во время снижения израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.
Обновлено в 04:30
Экономика

Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России

Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Экономика

Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими

Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

Обновлено в 05:48
Технологии

Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом

Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Еврокомиссия продолжит имплементацию поправок в Газовую директиву ЕС

Еврокомиссия продолжит имплементацию поправок в Газовую директиву ЕС, несмотря на иск Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции - представитель ЕК.
Обновлено в 06:27
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика

Украина хочет покупать дизельное топливо в Белоруссии вместо России

Продолжается рост поставок топлива из Литвы и других стран Европейского союза, в том числе налаживается производство собственного энергоресурса на нефтеперерабатывающих заводах Украины.
Обновлено вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное