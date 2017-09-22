Футбол

«Аякс» и «Бавария» забили шесть голов на двоих
Soccer.ru
16:57

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Никлас Зюле
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" не смогла переиграть "Аякс".
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