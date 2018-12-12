Футбол

«Аякс» и «Бавария» сыграли вничью, забив на двоих шесть голов
Sport24.ru
вчера в 17:02

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Никлас Зюле
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Аяксом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дублем отметился Душан Тадич, у гостей дважды отличился Роберт Левандовски.
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