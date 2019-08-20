Футбол

АПОЭЛ — Аякс 0:0Евро-футбол.ру вчера в 13:57

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
"Аякс" опубликовал состав на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Начало встречи на стадионе "ГСП" запланировано на 22:00 по московскому времени.
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