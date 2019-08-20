Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионовРБК 18:37
|16′
Нуссаир Мазрауи
|18′
Разван Марин
|22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
|37′
Роман Безяк
|46′
|57′
Лисандро Мартинес
|62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
|68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
|68′
|72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|75′
Николас Тальяфико
|80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
|82′
|84′
Душан Тадич
АПОЭЛ
Расстановка 3‑5‑2
27
Белец
30
Меркис
44
Иоанну
71
Видигал
17
Яколиш
8
Лукаш
6
Генцоглу
14
Матич
91
Михайлович
11
Аль-Тамари
9
Халлениус
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
21
Мартинес
31
Тальяфико
28
Дест
6
ван де Бек
17
Блинд
22
Зиеш
10
Тадич
9
Хунтелар
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
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АПОЭЛ — «Аякс». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 20 августа 2019 года
LiveSport.ru18 августа в 13:57
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
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