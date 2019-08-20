Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

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