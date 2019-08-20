Футбол

АПОЭЛ — Аякс 0:0Эхо Москвы 19 августа в 23:05

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Наконец в очном противостоянии сойдутся ЛАСК и Брюгге. Чемпионы Австрии и Бельгии соответственно. Российский Краснодар свой первый матч против Олимпиакоса проведет в Греции завтра.
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