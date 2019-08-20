Футбол

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионовРБК вчера в 18:37

АПОЭЛ — Аякс
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «ГСП»
16′
Нуссаир Мазрауи
18′
Разван Марин
22′
Йоэл Велтман
Саввас Генцоглу
37′
Роман Безяк
46′
57′
Лисандро Мартинес
62′
Разван Марин
Серджино Дест
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
68′
Роман Безяк
Антонио Яколиш
68′
72′
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
75′
Николас Тальяфико
80′
Нуссаир Мазрауи
Жоаузинью
Андре Видигал
82′
84′
Душан Тадич
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Игра прошла в Никосии и закончилась со счетом 0:0. Отмечается, что на 80-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник Нуссаир Мазрауи.
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