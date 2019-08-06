ПАОК сыграл вничью с "Аяксом" (2:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. У хозяев забивали Чуба Акпом и Лео Матос, у гостей - Хаким Зиех и Клас-Ян Хюнтелар. Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес всю встречу провел на скамейке запасных.

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью, Промес остался в запасе

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