Футбол

ПАОК и «Аякс» сыграли вничью, Промес остался в запасеСпорт-Экспресс 14:55

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
ПАОК сыграл вничью с "Аяксом" (2:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. У хозяев забивали Чуба Акпом и Лео Матос, у гостей - Хаким Зиех и Клас-Ян Хюнтелар. Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес всю встречу провел на скамейке запасных.
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