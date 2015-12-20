Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Аякс» арендовал полузащитника «Челси» с правом выкупа

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Полузащитник «Челси» Хуан Фамилио-Кастильо на правах аренды перешел в «Аякс». 19-летний футболист будет выступать за амстердамцев до 30 июня 2020 года.
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