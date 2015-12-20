Футбол
Матч ТВ«Аякс» арендовал полузащитника «Челси» с правом выкупа
Полузащитник «Челси» Хуан Фамилио-Кастильо на правах аренды перешел в «Аякс». 19-летний футболист будет выступать за амстердамцев до 30 июня 2020 года.
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Футбол
Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы
В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
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Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
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Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
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История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
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Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Музыка
Директор конкурса «Новая волна» прокомментировал скандал с Киркоровым
Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Аргументы недели 04:22
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Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
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Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
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Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
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Свитолина сыграет с Киз в 4-м круге US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США.
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Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru 19:08
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Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
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В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
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Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
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Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
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Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
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С пакетом Venom 1000 повышает мощность Shelby GT500 до 1000 л.с. и 1 152 Нм, но и это еще не все.
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Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
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Gearbox анонсировала Homeworld 3 — релиз в 2022 году
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В Башкирии нашли мертвым пропавшего два дня назад годовалого ребенка
Годовалый ребенок, пропавший 29 августа в селе Исмаилово Республики Башкортостан, найден мертвым.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия
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Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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