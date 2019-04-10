Футбол

Аякс — Ювентус 1:1Газета.Ru вчера в 14:34

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". В составе "старой сеньоры" с первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду.
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