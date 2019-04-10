Футбол

Аякс — Ювентус 1:1ProstoProSport 15:54

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
Отличный шанс забить на 37-й минуте имел Федерико Бернардески, но не попал по воротам из хорошей позиции. Зато на 45-й минуте Криштиану Роналду уверенно замкнул передачу Жоау Канселу точным ударом головой и вывел «Юве» вперед.
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