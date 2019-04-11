Аякс — Ювентус 1:1LiveSport.ru вчера в 15:53

«Аякс» дома уступает «Ювентусу» после первого тайма поединка 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

Политика Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.

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Армия и оружие Суданцы прибывают к зданию генштаба в Хартуме Толпы суданцев продолжают прибывать к зданию генштаба ВС Судана в Хартуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

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Политика Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

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Политика WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

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Политика Японская компания распространяет карты России без Курильских островов Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.

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