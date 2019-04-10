Футбол
Аякс — Ювентус 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 14:34
|50%
|Владение мячом
|50%
|81%
|Процент точных передач
|78%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|2
|Отборы
|6
|6
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
1
Шченсны
20
Канселу
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
33
Бернардески
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". В составе "старой сеньоры" с первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду.
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