Футбол

Аякс — Ювентус 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 14:34

Аякс — Ювентус
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
50%Владение мячом50%
81%Процент точных передач78%
1Удары в сторону ворот2
2Удары в створ ворот
Сейвы вратарём2
1Офсайды
1Угловые1
2Отборы6
6Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". В составе "старой сеньоры" с первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду.
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