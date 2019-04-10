Футбол

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала Лиги чемпионовЧемпионат 02:15

Аякс — Ювентус
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.
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