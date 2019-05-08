Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3Газета.Ru 16:59

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Англичане в гостях победили голландский "Аякс" - 3:2. В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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