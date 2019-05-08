Аякс — Тоттенхэм 2:3Газета.Ru 16:59

Англичане в гостях победили голландский "Аякс" - 3:2. В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Здоровье Правительство опубликовало план по снижению смертности в России Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Происшествия Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Музыка Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Общество Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.

Игры В Дании закрылась игровая студия Ultra Ultra Представители датской независимой игровой студии Ultra Ultra заявили о том, что они закрываются.

Политика СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.

Авто Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».

Технологии «Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.

Происшествия В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

Шоу-бизнес Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.

Политика Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.

Музыка Участники «Московской весны A Cappella» из разных стран споют «Катюшу» Русскую песню споют десятки участников конкурса, в том числе иностранцы, которые специально в честь праздника выучили слова на русском языке.

Культура Под управлением любви: почему мы до сих пор слушаем Булата Окуджаву Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как складывались отношения писателя с властью и историей и почему Окуджаву можно назвать последним русским бардом.

Футбол Боярский: «Вполне достаточно того наказания, которое понесли Кокорин и Мамаев» Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение суда о назначении реального срока форварду питерской команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Шоу-бизнес Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.

Армия и оружие Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.

Происшествия Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.