Футбол
Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)РИА Новости 14:25
Маттейс Де Лигт
|5′
|16′
Мусса Сиссоко
|54%
|Владение мячом
|46%
|79%
|Процент точных передач
|78%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|–
|3
|Отборы
|2
|5
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
25
Дольберг
10
Тадич
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
12
Ваньяма
7
Сон Хын Мин
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА. Игра состоится в среду в Амстердаме и начнется в 22:00 мск. В первом матче победу со счетом 1:0 одержал "Аякс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Футбол
Дюков: «Кокорин и Мамаев должны были понести наказание. Надеюсь, они найдут силы вернуться в футбол»
Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол
Петр Чех: «Арсенал» с уважением относится к «Валенсии»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Состоялась презентация Android Q
Презентация новой версии Android проведена компанией Google, сообщает Wired.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые выставил ранее считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 02:49
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Футбол
Адвокаты футболистов Кокорина и Мамаева готовят апелляцию
Обновлено в 13:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Здоровье
На Кубани открыли шесть новых центров амбулаторной онкологической помощи
В Краснодаре 11 марта начал работу центр амбулаторной онкологической помощи при поликлинике на улице Репина.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Политика
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы
Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Экономика
Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено в 14:55
Общество
Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен
Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31