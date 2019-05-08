Футбол

Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)РИА Новости 14:25

Аякс — Тоттенхэм
1 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА. Игра состоится в среду в Амстердаме и начнется в 22:00 мск. В первом матче победу со счетом 1:0 одержал "Аякс".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» забил уже на 5-й минуте, де Лигт снова увеличил свою трансферную стоимость. Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ14:47

«Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд

Советский спорт13:56

«Аякс» — Тоттенхэм", 8 мая 2019, Лига чемпионов, онлайн-трансляция

Чемпионат15:00

Футбол, Лига Чемпионов, полуфинал, ответный матч, Аякс – Тоттенхэм, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59

Дэйли Блинд проводит 26-й матч за «Аякс» в ЛЧ. Он догнал отца – Данни

Sports.ru14:58

Сон Хын Мин сыграет в атаке «Тоттенхэма» против «Аякса»

LiveSport.ru14:05

«Аякс» — «Тоттенхэм». Стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Обновлено в 08:30
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Футбол

Дюков: «Кокорин и Мамаев должны были понести наказание. Надеюсь, они найдут силы вернуться в футбол»

Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол

Петр Чех: «Арсенал» с уважением относится к «Валенсии»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Состоялась презентация Android Q

Презентация новой версии Android проведена компанией Google, сообщает Wired.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В США показали ледоруб, которым убили Троцкого

Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые выставил ранее считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 02:49
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Футбол

Адвокаты футболистов Кокорина и Мамаева готовят апелляцию

Обновлено в 13:43
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Здоровье

На Кубани открыли шесть новых центров амбулаторной онкологической помощи

В Краснодаре 11 марта начал работу центр амбулаторной онкологической помощи при поликлинике на улице Репина.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Авто

Классический BMW получит мощный мотор V10

Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Экономика

Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено в 14:55
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное