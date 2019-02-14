Футбол

«Аякс» сегодня победит «Реал». Вот 5 причин, почемуSport24.ru вчера в 07:30

Аякс — Реал
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
53′
59′
Карим Бензема
61′
Гарет Бэйл
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Серхио Регилон
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
73′
73′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Хаким Зиеш
75′
81′
Винисиус Жуниор
Мариано Диас
83′
Лукас Васкес Иглесиас
87′
Марко Асенсио
89′
Серхио Рамос
Да, голландский клуб давно работает инкубатором для молодежи, просто не успевая создать супер-команду. Потому что все лидеры быстро идут на экспорт в топ-клубы. Но все равно сейчас вывеска и правда классная — «Аякс» производства 2019-го способен остановить «Реал» Солари.
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