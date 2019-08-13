Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.

Все про Спорт ру

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Армия и оружие СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Кино В Сети появился первый трейлер «Маленьких женщин» В Сети появился первый трейлер фильма "Маленькие женщины", который сняла американский режиссер Греты Гервиг.

Общество В Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Политика В отношении экс-замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело Против бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова возбудили уголовное дело.

Происшествия Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.

Происшествия ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Общество Прикамье стало лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми Пермский край стал лидером по количеству случаев жестокого обращения с детьми в РФ за 2018 год.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.

Происшествия В Екатеринбурге решают вопрос об аресте водителя-убийцы на Kia Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступает к рассмотрению ходатайство следствия об аресте водителя Kia Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими в центре города, сообщили в суде.

Политика В Кремле прокомментировали московские протесты На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.

Политика США ввели санкции против калужского радиотехнического НИИ Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ).

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева опубликовала милое фото сына и дочери Лера Кудрявцева опубликовала милое фото своих детей с теплого праздника. Сын и Дочь 👫💏 — лаконично подписала фото звездная мама.

Здоровье В России продолжает расти число умерших от рака людей Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.

Происшествия Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.