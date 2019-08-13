Футбол

Аякс — ПАОК 3:2Советский спорт вчера в 16:27

Аякс — ПАОК
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
26′
30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
43′
Разван Марин
Серджино Дест
46′
50′
Омар Эль-Каддури
55′
Александрос Пасхалакис
Серджино Дест
61′
63′
Димитриос Пелкас
Кароль Швидерски
65′
Димитриос Яннулис
71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
78′
Николас Тальяфико
79′
79′
Диего Бисесвар
82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
84′
Лео Матос
Душан Тадич
85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
89′
90′+3′
Диего Бисесвар
Андре Онана
90′+4′
Хосе Анхель Креспо
Димитриос Лимниос
Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Аякс» вышел в раунд плей-офф ЛЧ, «Краснодар» в случае победы над «Порту» сыграет с «Олимпиакосом»

Матч ТВвчера в 16:35

«Аякс» Промеса прошел ПАОК в отборочном турнире Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:31

«Аякс» – ПАОК: прогноз на футбол от Георгия Безшансова

Legalbetвчера в 05:57

«Аякс» совершил камбэк в матче с ПАОКом и вышел в следующий раунд отбора ЛЧ

Чемпионатвчера в 16:34

Аякс-ПАОК 13.08.2019 прогноз Ф1 (-2)

Sport-placeвчера в 05:06

«Аякс» обыграл ПАОК и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов

LiveSport.ruвчера в 16:27

«Аякс» — ПАОК: «аяксиды» неудержимые

Все про Спорт ру11 августа в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу

Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Кино

В Сети появился первый трейлер «Маленьких женщин»

В Сети появился первый трейлер фильма "Маленькие женщины", который сняла американский режиссер Греты Гервиг.
Обновлено в 00:59
Общество

В Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов

В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков.
Обновлено в 03:22
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика

В отношении экс-замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело

Против бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова возбудили уголовное дело.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Происшествия

ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек

Обновлено в 02:59
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Прикамье стало лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

Пермский край стал лидером по количеству случаев жестокого обращения с детьми в РФ за 2018 год.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Екатеринбурге решают вопрос об аресте водителя-убийцы на Kia

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступает к рассмотрению ходатайство следствия об аресте водителя Kia Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими в центре города, сообщили в суде.
Обновлено в 02:40
Политика

В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Единоборства

Самый высокий боец в мире принял решение вернуться в ММА

Обновлено вчера в 14:41
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

США ввели санкции против калужского радиотехнического НИИ

Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ).
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала милое фото сына и дочери

Лера Кудрявцева опубликовала милое фото своих детей с теплого праздника. Сын и Дочь 👫💏 — лаконично подписала фото звездная мама.
Обновлено в 02:00
Здоровье

В России продолжает расти число умерших от рака людей

Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете

Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.
Обновлено вчера в 15:27
Теннис

Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев переиграл британца Кайла Эдмунда в первом круге турнира в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное