Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ За право сыграть на групповом этапе ЛЧ "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом", который сегодня повторно обыграл турецкий "Башакшехир" (2:0) и пробился в раунд плей-офф.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Футбол Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду» Во вторник, 13-го августа, форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба окончательно развеял слухи о том, что они может покинуть северную столицу и перебраться в один из клубов английского первенства.

Экономика WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38% За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.

Космос В NASA предупредили о приближающемся к Земле астероиде В настоящее время к Земле приближается «потенциально опасный» астероид, диаметр которого составляет 160 метров.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Здоровье Минздрав сообщил о росте числа больных вирусным гепатитом Количество больных вирусным гепатитом в России c 2013 по 2018 годы выросло почти на 130 тысяч.

Экономика Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Армия и оружие Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.

Наука Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи В Москве певцу Дельфину стало плохо во время записи песни. Артист начал терять сознание в звукозаписывающей студии.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.