Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.

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Технологии Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.

Армия и оружие Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.

Гаджеты На macOS стало проще запускать игры для Windows Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.

Происшествия Ребенка избили в магазине в Петрозаводске за попытку украсть колбасу Мать одиннадцатилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении сына в магазине Петрозаводска.

Авто Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров «Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.

Здоровье Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Происшествия В США гражданку Украины осудили на 20 лет за детское порно Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.

Экономика Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС.

Здоровье Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

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Происшествия Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.

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Экономика Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.

Кино Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).