Футбол

Аякс — ПАОК 3:1 (2-й тайм)Sport24.ru 14:19

Аякс — ПАОК
3 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Амстердам Арена»
23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
26′
30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
43′
Разван Марин
Серджино Дест
46′
50′
Омар Эль-Каддури
55′
Александрос Пашалакис
Серджино Дест
61′
63′
Димитриос Пелкас
Кароль Свидерский
65′
Димитриос Джаннулис
71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
78′
Николас Тальяфико
79′
82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
84′
Лео Матос
Душан Тадич
85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
89′
3 фото
Онлайн видеотрансляция матча «Аякс» — ПАОК, который состоится сегодня, 13 августа, в Амстердаме, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 21:25 мск.
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Подробнее о событии

Лига чемпионов. «Аякс» — ПАОК. Смотреть онлайн, видеотрансляция

Sport24.ru14:19

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Порту - Краснодар. Ответный матч

Матч ТВ14:40
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