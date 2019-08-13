Онлайн видеотрансляция матча «Аякс» — ПАОК, который состоится сегодня, 13 августа, в Амстердаме, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 21:25 мск.

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