Футбол
Аякс — ПАОК 3:1 (2-й тайм)Sport24.ru 14:19
|23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
|26′
|30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
|43′
Разван Марин
Серджино Дест
|46′
|50′
Омар Эль-Каддури
|55′
Александрос Пашалакис
Серджино Дест
|61′
|63′
Димитриос Пелкас
Кароль Свидерский
|65′
Димитриос Джаннулис
|71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|78′
Николас Тальяфико
|79′
|82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
|84′
Лео Матос
Душан Тадич
|85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
|89′
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
21
Мартинес
31
Тальяфико
28
Дест
6
ван де Бек
17
Блинд
22
Зиеш
10
Тадич
2 ×
9
Хунтелар
31
Пашалакис
3
Матос
5
Варела
15
Креспо
23
Джаннулис
18
Лимниос
27
Мишич
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
9
Свидерский
47
Акпом
ПАОК
Расстановка 4‑4‑2
Онлайн видеотрансляция матча «Аякс» — ПАОК, который состоится сегодня, 13 августа, в Амстердаме, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 21:25 мск.
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