Футбол
Спорт-Экспресс«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе
Стал известен стартовый состав «Аякса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
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Происшествия
В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
Территория новостей 03:45
Авто
Mercedes-Benz показала новый GLE Coupe
Новое кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe имеет длину в 4 939 мм и ширину в 2 010 — это на 15 мм и 63 мм больше, чем у обычного GLE.
Тарантас Ньюс 00:10
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года.
Известия 11:13
Путешествия
Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек
Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.
РИА Новости 14:52
Политика
Крымскому татарину дали 10 лет за участие в добровольческом батальоне
22-летний житель Крыма Дилявер Гафаров получил десять лет колонии строгого режима за участие в деятельности крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана в Херсонской области в Украине.
Московский Комсомолец 15:13
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Общество
В Испании прошел фестиваль «Томатина»
В испанском городе Буньоль прошла "Томатина". Это ежегодный фестиваль, на котором участники бросают друг в друга помидоры, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12:59
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
Известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал московскому «Локомотиву» крупную сумму за переход футболиста Алексея Миранчука.
RT на русском 15:46
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия
Глеб Никитин выехал на завод «Красное Сормово»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выехал на площадку завода «Красное Сормово», где утром 28 августа загорелось одно из строящихся судов.
КП - Нижний Новгород 03:52
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Футбол
«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Sport.ru 11:14
Единоборства
Порье пообещал дочке, что отнимет пояс UFC у Хабиба
Американский боец Дастин Порье поделился милым видеороликом со своей дочерью накануне боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Нева Спорт 15:03
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28