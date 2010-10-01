Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе

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Стал известен стартовый состав «Аякса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
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