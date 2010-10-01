Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Аякса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Аякс» может остаться без ЛЧ. Сегодня нужно срочно побеждать АПОЭЛ: онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ14:49

«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе

Спорт-Экспресс14:30

Промес не попал в старт «Аякса» на матч с АПОЕЛ в Лиге чемпионов

Sportbox.RU14:11

Промес – в запасе на 400-й матч «Аякса» в еврокубках

Советский спорт13:52

«Аякс» – АПОЭЛ. Онана, Тальяфико, Тадич и Хунтелар играют. Видеотрансляция начнется в 22:00

Sports.ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

СеверИнформ 02:28
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Общество

Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября

Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ 12:42
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.
Газета.Ru 14:42
Кино

Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

iReactor 14:44
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Армия и оружие

Бундесвер остался без сапог

Военнослужащие немецкого бундесвера уже много лет страдают от острой нехватки современной обуви.
Российская газета 12:56
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество

Pornhub снял «самое грязное порно в мире»

Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика

«Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев»

По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.
Украина.ру 10:56
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Футбол

«Барселона» опровергла информацию о том, что Месси пропустит еще месяц

Bookmaker-ratings.ru 08:29
Политика

Россия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС

Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Взгляд.ру 08:00
Авто

Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки

Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия

В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву

В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФАН 12:57
Недвижимость

Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Армия и оружие

ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе

Комсомольская правда 06:46
Политика

Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
RT на русском 14:45
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Политика

Китайские компании заинтересованы в закупках якутской оленины

В Циндао состоялось восьмая встреча рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора и безопасности пищевой продукции, где китайские компании выразили заинтересованность в закупке оленины, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на министерство по внешним связям республики.
Якутия 24 00:42
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Футбол

«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»

Свободная Пресса вчера в 17:02
Общество

В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное