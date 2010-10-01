Футбол
Спорт-Экспресс«Аякс» — АПОЭЛ: Промес остался в запасе
Стал известен стартовый состав «Аякса» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Полузащитник Квинси Промес остался на скамейке запасных.
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Политика
СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Газета.Ru 17:46
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Россия в ближайшее время заплатит взнос в Совет Европы
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшее время Москва внесет в Совет Европы свой взнос за 2017-2018 годы.
Профиль 15:32
Футбол
Игрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»
Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS.
Газета.Ru 17:29
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Футбол
«Барселона» опровергла информацию о том, что Месси пропустит еще месяц
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты 02:28
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Наука
Мозг обезьян увеличивался и уменьшался в ходе эволюции
До нового исследования научное сообщество было уверено, что мозг обезьян увеличивался из года в год.
МедиаПоток вчера в 13:17
Общество
Росстат рассказал о калорийности рациона россиян
Росстат подготовил новый отчет, в котором указал калорийность рациона россиян по итогам 2018 года.
Петербургский дневник 01:54
Музыка
Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках
Российская газета 14:15
Политика
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Как отмечается, люди требуют уволить Авакова, поскольку он был "неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов" и многое другое.
РИА Новости 13:48
Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости 17:25
Экономика
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
Авто
АвтоВАЗ замедлит скорость производства машин
Компания АвтоВАЗ планирует с середины сентября уменьшить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Wroom.ru 04:58
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Технологии
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store - Счетная палата
Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:17
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля.
ТАСС 13:00
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15