Футбол

RT на русскомRT на русском«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ

Аякс — АПОЭЛ
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
25′
30′
Драган Михайлович
34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
43′
Йоэл Велтман
45′
56′
Лукаш
62′
Антонио Яколиш
64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
69′
Жоаузинью
72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
73′
Роман Безяк
78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
89′
На своём поле амстердамский «Аякс» обыграл кипрский АПОЭЛ, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Эдсон Альварес и Душан Тадич.
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