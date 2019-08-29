Футбол
RT на русском«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ
Эдсон Альварес
|25′
|30′
Драган Михайлович
|34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
|43′
Йоэл Велтман
|45′
|56′
Лукаш
|62′
Антонио Яколиш
|64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
|69′
Жоаузинью
|72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
|73′
Роман Безяк
|78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
|80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
|87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
|89′
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
18
Марин
30
де Вит
21
Мартинес
7
Нерес
9
Хунтелар
10
Тадич
27
Белец
10
Де Винсенти
30
Меркис
44
Иоанну
23
Жоаузинью
91
Михайлович
71
Видигал
9
Халлениус
8
Лукаш
89
Безяк
20
Павлович
АПОЭЛ
Расстановка 5‑4‑1
На своём поле амстердамский «Аякс» обыграл кипрский АПОЭЛ, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Эдсон Альварес и Душан Тадич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лига чемпионов: Промес на лавке, БТР в Белграде, Загреб в групповом турнире
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:43
Происшествия
В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб
В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Футбол
Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».
Sportbox.RU вчера в 11:38
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Общество
Половина регионов поддержали инициативу Калужской области
42 региона Российской Федерации уже высказались в поддержку идеи сделать 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре, общероссийской памятной датой.
Весть (Калужская область) 27 августа в 05:35
Экономика
Россияне лишатся «индивидуального пенсионного капитала»
Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" в новой пенсионной системе.
VSE42 Новости вчера в 23:50
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Музыка
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда вчера в 14:10
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:27
Происшествия
Парень отправил домашнее порно с бывшей ее матери и попал в тюрьму
Как сообщает The Sun, он отправил домашнее порно матери Стерлинг, из-за чего попал под суд.
Lenta.ru вчера в 23:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Здоровье
Проект по оценке профессионализма врачей стартовал в Москве
Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве.
Москва 24 вчера в 17:24
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
Здоровье
В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача
Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев временно отстранены от работы после массового увольнения хирургов, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в мэрии города.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости вчера в 12:53
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Общество
Ущерб от ливней во Владивостоке составил около 100 млн рублей
«Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей», – сказал Гуменюк на заседании оперативного штаба по ЧС.
МИР 24 вчера в 23:22
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
РИА Новости вчера в 13:35
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews вчера в 15:11