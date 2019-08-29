На своём поле амстердамский «Аякс» обыграл кипрский АПОЭЛ, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в матче забили Эдсон Альварес и Душан Тадич.

«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Футбол Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество Половина регионов поддержали инициативу Калужской области 42 региона Российской Федерации уже высказались в поддержку идеи сделать 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре, общероссийской памятной датой.

Экономика Россияне лишатся «индивидуального пенсионного капитала» Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" в новой пенсионной системе.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Здоровье Проект по оценке профессионализма врачей стартовал в Москве Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве.

Политика Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.

Здоровье В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев временно отстранены от работы после массового увольнения хирургов, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в мэрии города.

Экономика РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Общество Ущерб от ливней во Владивостоке составил около 100 млн рублей «Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей», – сказал Гуменюк на заседании оперативного штаба по ЧС.

Общество Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.