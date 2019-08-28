Футбол
Soccer.ru«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Эдсон Альварес
|25′
|30′
Драган Михайлович
|34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
|43′
Йоэл Велтман
|45′
|56′
Лукаш
|62′
Антонио Яколиш
|64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
|69′
Жоаузинью
|72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
|73′
Роман Безяк
|78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
|80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
|87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
|89′
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
18
Марин
30
де Вит
21
Мартинес
7
Нерес
9
Хунтелар
10
Тадич
27
Белец
10
Де Винсенти
30
Меркис
44
Иоанну
23
Жоаузинью
91
Михайлович
71
Видигал
9
Халлениус
8
Лукаш
89
Безяк
20
Павлович
АПОЭЛ
Расстановка 5‑4‑1
"Аякс", уверенно обыграв АПОЭЛ на своем поле, проходит в групповой раунд Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лига чемпионов: Промес на лавке, БТР в Белграде, Загреб в групповом турнире
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Здоровье
Инфарктов и инсультов меньше не становится
Огорчает и то, что разрабатывать план модернизации предстоит под руководством все тех же чиновников Минздрава во главе с министром Скворцовой, которые несут ответственность за провал первичного звена здравоохранения.
Мир новостей вчера в 03:27
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова публично обнажилась прямо в салоне
Скандально известная артистка Анастасия Волочкова недавно представила свою новую программу «Балерина в зазеркалье цирка», во время подготовки к которой она сильно похудела, о чем не устает сообщать «на каждом углу».
Bimru.ru 05:11
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Коммерсантъ вчера в 18:54
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Технологии
Российские пилоты написали в небе название авиасалона МАКС
Пять самолетов Як-52 и Як-54 поднялись в небо и выпустили в воздух облака разогретого масла.
ТВ Центр 09:00
Политика
Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии
Джузеппе Конте получил от формального главы итальянского государства Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства, сказал Конте журналистам после встречи с президентом в четверг, 29 августа.
REGNUM 04:43
Общество
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.
РИА Новости 04:14
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
У Рудковской появилась длинноногая конкурентка
Продюсер Яна Рудковская очень гордится своими ногами, которые она считает невероятно стройными и длинными, и даже подумывает застраховать эту выдающуюся часть тела.
Экспресс газета 07:56
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Футбол
«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спартак сыграет в четверг с Брагой в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Советский спорт 00:23
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Энергетика
«Газпром» с 1 октября повысит зарплаты своим сотрудникам на 15%
Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО Газпром, - цитирует его издание Вести.
Znak.com 07:54
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50