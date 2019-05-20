Экономика

Средняя премия по ОСАГО за четыре месяца снизилась на 5,1%ТАСС 09:53

Средняя премия по ОСАГО в январе - апреле 2019 года снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5411 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков, в том числе средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц снизилась на 5,62%, до 5219 рублей.
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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе-апреле на 5,1%

Известия10:56

Автостраховщики заявили о снижении средней стоимости ОСАГО

Реальное время10:11

Страховщики сообщили о снижении средней премии по ОСАГО

Rambler News Service10:07

Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО

News.ru10:10

Средняя премия по ОСАГО за четыре месяца снизилась на 5,1%

ТАСС09:53

Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО

Российская газета09:42

За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%

Агентство страховых новостей09:09
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Жительница Кракова родила шестерых близнецов, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.
Обновлено в 10:31
Экономика

Выручка Xiaomi в I квартале подскочила на 27%

Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
Обновлено в 08:45
Недвижимость

Росреестр сообщил о росте числа сделок с новостройками в Москве

В апреле 2019 года было зарегистрировано 7,4 тыс. договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости в Москве.
Обновлено в 09:47
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Общество

В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154

По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Нарушение воздушного пространства: Эстония обвинила Россию

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:51
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика

Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Авто

Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США

В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Спорт

Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
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Игорь Юргенс
Российский экономист
Российский экономист, президент Института современного развития.Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. В июне 2013 года повторно избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, в том же году вошёл в пятёрку наиболее упоминаемых в прессе лиц, связанных со страхованием.
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