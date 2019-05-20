Экономика
Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГОNews.ru 10:10
Средняя премия по ОСАГО за январь-апрель 2019 года снизилась с 5701 до 5411 рублей. При этом средняя выплата по этому виду страхования увеличилась с 64 344 до 66 314 рублей. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).
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За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%
Агентство страховых новостей09:09
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