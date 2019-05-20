Экономика

Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГОNews.ru 10:10

Средняя премия по ОСАГО за январь-апрель 2019 года снизилась с 5701 до 5411 рублей. При этом средняя выплата по этому виду страхования увеличилась с 64 344 до 66 314 рублей. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).
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В России подешевеет полис ОСАГО

ТК Звезда11:48

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%

Известия10:56

За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%

Агентство страховых новостей09:09

Страховщики сообщили о снижении средней премии по ОСАГО

Rambler News Service10:07

Средняя премия по ОСАГО за четыре месяца снизилась на 5,1%

ТАСС09:53

Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО

Российская газета09:42

Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО

News.ru10:10
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Политика

Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
Обновлено в 13:07
Политика

Более 100 журналистов «Коммерсанта» осудили увольнение коллег

Более 100 журналистов "Коммерсанта" осудили увольнение коллег Более 100 сотрудников "Коммерсанта" подписались под обращением корреспондента Александра Черных, который осудил увольнение Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Обновлено в 14:03
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Космос

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика

В Армении направили дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Спорт

Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Наука

Носимое устройство для обогрева и охлаждения тела позволит отказаться от кондиционеров и батарей

Устройство устанавливается на руку в районе бицепса.
Обновлено в 07:01
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт абсолютно безопасного автомобиля под названием ESF от немецкого Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge (Экспериментальный Безопасный Автомобиль).
Обновлено в 13:25
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Новая модель, действительно, выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Галкин построит для Пугачевой готический храм около своего замка

Семья Аллы Пугачевой живет в роскошном замке в несколько этажей.
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Samsung представила в России 49-дюймовый игровой монитор CRG9

Обновлено в 11:18
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