Авто
Авторынок России показал падение в апрелеНародные новости вчера в 10:15
В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
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Здоровье
19 свердловчан пострадали от клещевого энцефалита и боррелиоза
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы семь человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – двенадцать человек.
Обновлено в 00:25
Политика
Экс-президент США Картер перенес операцию
94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Подозреваемые по делу о загрязнении «Дружбы» обжаловали арест
Четверо подозреваемых, арестованных по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», обжаловали свой арест.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
В УАЗ обещают, что новый «Патриот» будет только лучше
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше.
Обновлено в 01:04
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Составлен список лучших злодеев из сериалов
Авторы издания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Общество
Россиянам упрощают порядок назначения пенсий
Россиянам, которые хотят уехать жить за границу или уже живут там, упрощают порядок оформления пенсии.
Обновлено 12 мая в 23:45
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
NYT: Пентагон предложил отправить 120 тысяч военных на Дальний Восток
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн разработал новый военный план, который подразумевает отправку на Дальний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено вчера в 13:19
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено вчера в 03:50
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры
В Роскачестве протестировали плавленые сыры жирностью от 45 до 60 процентов 20 брендов.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Роснефть» сдалась: спустя 10 лет компания отказалась от проекта ВНХК
Проект ВНХК – НПЗ рядом с портом Находка мощностью 12 миллионов тонн нефти в рамках первой очереди – исключён из инвестиционных планов "Роснефти" из-за нерентабельности.
Обновлено вчера в 23:52