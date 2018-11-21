Политика

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Газета.Ru
04:31

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".
Газета.Ru04:31

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В Симферополе ответили шуткой на слова Киева о «проседании» Крымского моста

РИА Новости06:55

Не переправа просела, а крыша поехала: Вассерман развенчал очередной миф Киева о Крымском мосте

Народные новости07:48

В Крыму назвали мифом сообщения о проседании моста через Керченский пролив

RT на русском04:30

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

Газета.Ru04:31

Очередные выдумки Киева. Сенатор о «проседании» Крымского моста

Национальная служба новостей01:29

«Наконец Киев признал, что он существует»: в Крыму иронично отреагировали на «проседание» Крымского моста

ФАН01:22

Украинские власти заявили о проседании Крымского моста

РБК00:14
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика

Неравенство Интерполов: почему генерал Прокопчук проиграл выборы

Хотя, строго говоря, особого выбора у членов Интерпола не было: южнокореец Ким Чон Ян, занимающий пост вице-президента Интерпола, а с момента сентябрьского ареста предыдущего президента Мэн Хунвэя еще и исполняющий его обязанности, был единственным соперником Александра Прокопчука.
Обновлено в 09:01
Политика

В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами

Росгвардия закупает автомобили, оснащенные системами лазерного и шумового воздействия, для их использования при проведении контртеррористических операций, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 09:07
Политика

Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

Владимир Путин подверг критике ход диверсификации оборонно-промышленных предприятий. Работа идет медленно, заявил президент.
Обновлено в 08:50
Политика

ВТО создала третейскую группу по спору России и ЕС о поставках свинины

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила новую третейскую группу по спору Москвы и ЕС о поставках свинины в Россию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 09:03
Политика

Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп

Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 08:58
Политика

Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
Обновлено в 09:03
Политика

Глава МИД Германии призвал США остаться в договоре о РСМД

В Берлине выступают за то, чтобы США оставались в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Европа не должна становиться площадкой для дебатов о ядерном вооружении, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 08:58
Политика

В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж

Аппелляционный суд Абу-Даби приговорил ранее задержаннного в Дубае британского студента Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает в среду эмиратское издание "Аль-Байян".
Обновлено в 08:59
Политика

В МИД России назвали новые санкции США неуклюжими

Антироссийские санкции со стороны Вашингтона превращаются в рутину, отметили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые США.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:48
Политика

Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР

Леонид Пасечник принес присягу и вступил в должность главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Минобороны продлит сроки службы ракет «Воевода» и «Тополь-М»

Обновлено в 08:56
Политика

В Кремле не исключили встречи Путина с саудовским принцем

Ситуация на рынке нефти может стать одной из тем беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии, которая состоятся на полях "двадцатки" в Аргентине.
Обновлено в 08:46
Политика

Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия

Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали "экспортным хитом" России на мировом рынке вооружений, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено в 08:48
Политика

Путин: «Для России Арктика играет стратегическую роль»

Глава государства напомнил также, что сегодня Россия «укрепляет свое присутствие в регионе».
Обновлено в 08:50
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Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Считается самым длинным мостом в Европе и России. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью дороги А-290, и строящегося железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово - Вышестеблиевская.
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