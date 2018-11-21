Политика
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостровГазета.Ru04:31
Ранее украинские власти рассказали о "проседании" опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.
Газета.Ru04:31
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Политика
Представитель России проиграл выборы на пост главы Интерпола
Кандидатуре вице-президента Интерпола по ЕС Александра Прокопчука участники генассамблеи организации в Дубае предпочли представителя Южной Кореи Ким Чон Яна.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии
Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 05:19
Политика
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник принес присягу и вступил в должность главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 05:21
Политика
2019-2020 годы станут перекрёстными годами России и Молдавии
В рамках мероприятий по укреплению отношений между Россией и Молдавией 2019 и 2020 годы будут объявлены годом Молдавии и России и годом России в Молдавии соответственно.
Обновлено в 05:18
Политика
В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября
Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
Обновлено в 05:09
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США
Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М»
Обновлено в 05:06
Политика
Лавров заверил Лукашенко, что МИД будут способствовать решению споров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что внешнеполитические ведомства двух стран будут всячески способствовать решению проблемных вопросов российско-белорусских отношений.
Обновлено в 05:23
Политика
Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", передает агентство Рейтер.
Обновлено в 05:18
Политика
Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину
Обновлено в 04:49
Политика
Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 04:34
Политика
The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США
Долговой и военные вопросы толкают США к гибели, причем речь может идти о грядущем кризисе не только для страны, но и для всего мира.
Обновлено в 04:59
Политика
Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН
Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза ООН, но только не право вето, заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль
Обновлено в 05:05
Политика
Украина просит Amazon изъять товары с символикой ДНР
Посольство Украины в США призвало интернет-компании Amazon и eBay прекратить продажу товаров с символикой самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:14