Политика

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Российская газета
03:04

Ранее в инфоцентре "Крымский мост" охарактеризовали очередное сообщение украинского министерства о проблемах с сооружением мифом.
Российская газета03:04

Подробнее о событии

В Крыму назвали информацию о проседании моста через Керченский пролив мифом

Газета.Ru04:08

В Крыму ответили на сообщения о проседании моста через Керченский пролив

РИА Новости00:48

Эксперт оценил сообщение Киева о проседании Крымского моста

RT на русском02:34

«Полный маразм»: российский депутат о деформации опор Крымского моста

Телеканал 360°03:23

«Наконец Киев признал, что он существует»: в Крыму иронично отреагировали на «проседание» Крымского моста

ФАН01:22

Украинские власти заявили о проседании Крымского моста

РБК00:14

На Украине сообщили о проседании Крымского моста

Lenta.ruвчера в 16:55
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Политика

Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

В Дубае избрали нового президента Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Коалиция США применила в Сирии белый фосфор

Воздушному удару с применением белого фосфора подвергся сирийский город Хаджин в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 04:14
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США

Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Обновлено в 04:12
Политика

Эр-Рияд избежал санкций от Дональда Трампа за убийство журналиста

Эр-Рияд избежал санкций от Дональда Трампа за убийство журналиста Вне зависимости от того, причастен или нет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, Вашингтон продолжит сотрудничество с Эр-Риядом, чтобы противостоять Тегерану и не допустить развития связей королевства с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:11
Политика

Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

Обновлено в 04:13
Политика

The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США

Долговой и военные вопросы толкают США к гибели, причем речь может идти о грядущем кризисе не только для страны, но и для всего мира.
Обновлено в 04:05
Политика

Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", подчеркнув, что сделка не может быть отменена, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 03:59
Политика

NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.
Обновлено в 03:35
Политика

Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 04:13
Политика

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 03:50
Политика

Страны СНГ наладили обмен информацией о террористах

Обмен аналитической информацией о террористических группировках налажен за последний год между государствами СНГ.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В США заявили о необходимости усилить военное присутствие в Арктике

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Афганский Газни обстреляли во время визита командующего миссией НАТО

Афганский город Газни подвергся обстрелу в среду во время визита командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено в 03:39
Политика

Глава ЦБ заявила, что экономика России адаптируется к санкциям

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика и финансовая система адаптируются к санкциям.
Обновлено в 04:09
Политика

Украина просит Amazon изъять товары с символикой ДНР

Посольство Украины в США призвало интернет-компании Amazon и eBay прекратить продажу товаров с символикой самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:02
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Мост в Керчи
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Считается самым длинным мостом в Европе и России. Крымский мост состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью дороги А-290, и строящегося железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово - Вышестеблиевская.
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