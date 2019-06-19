Происшествия
Автора ролика с горящим SSJ-100 уволили из полицииГазета.Ru 07:15
Один из полицейских, распространивших видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", уволен со службы. Капитан полиции отправил запись своим знакомым в мессенджер WhatsApp, позже ролик слили в сеть - это "вызвало широкий резонанс с негативными последствиями".
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с чего всё началось
Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах, — написал он на своей странице в Facebook.News.ru02:57
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